Doppio colpo sull’A2 | rapinatori alle pompe di benzina fuggono con auto rubata e restano a piedi

Tre persone travisate e armate hanno preso di mira due distributori di carburante sulla A2, prima a San Mango Piemonte e poi a Baronissi, dirigendosi verso Nord. Dopo aver minacciato i dipendenti e ottenuto l’incasso, sono fuggite a bordo di un’auto rubata, ma successivamente sono rimaste a piedi. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Tre persone con il volto travisato e armate hanno minacciato i dipendenti di due Autogrill situati sulla A2 prima a San Mango Piemonte e poi a Baronissi, direzione Nord, facendosi consegnare l’incasso dai dipendenti in servizio ai distributori di carburante. Due colpi a distanza ravvicinata, avvenuto intorno alle due della notte appena trascorsa. Il bottino totale cifra dovrebbe aggirarsi su 1700 euro. I rapinatori poi sono fuggiti, ma ad un certo hanno dovuto fare i conti con la fine del carburante nell’auto utilizzata per i due colpi che era stata rubata. Questa la ricostruzione dei due colpi fatta dalla Polizia stradale, che agli ordini del dirigente Stefania Galizia, Commissario Capo, sta indagando sull’episodio in collaborazione con la Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Doppio colpo sull’A2: rapinatori alle pompe di benzina fuggono con auto rubata e restano a piedi Articoli correlati Effetti della guerra: alle pompe di benzina prezzi già alle stelle. La mappa dei distributori nel PistoiesePistoia, 7 marzo 2026 – La guerra si è fatta subito sentire alle pompe di benzina. Leggi anche: Posto di blocco. Lasciano l’auto fuggono a piedi Aggiornamenti e notizie su Doppio colpo Discussioni sull' argomento Serie A2 Tigotà – Brescia resta davanti, Talmassons risponde: invariate le distanze in vetta; A1 maschile: doppio colpo delle siciliane, Quinto e De Akker insidiano Trieste; Sanchez, doppio colpo al 86’ e 97’: Brindisi da capolista vera; Pool Salvezza A2: Offanengo-Club Italia 3-1. La Trasporti Bressan aggancia il quarto posto. Doppio incidente sull’Autostrada Salerno-Reggio, morto automobilista, 3 feriti: c’è un bimboDoppio incidente sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, l'Autostrada del Mediterraneo. In uno scontro tra un'auto e un tir all'altezza di Montesano della Marcellana, è deceduto il conducente ... fanpage.it Guerrieri, le anticipazioni della seconda puntata Ci sarà un doppio colpo di scena - facebook.com facebook Doppio colpo a @Livigno e ci ritroviamo a 29 ! Simone Deromedis e Federico Tomasoni, trasformano i sogni in realtà, domando gli avversari, la pista e la bufera di neve, conquistando un fantastico oro e un meraviglioso argento nello ski cross che fann x.com