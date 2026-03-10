Dopo Sanremo il volto di Carlo Conti è il nuovo tatuaggio di Cleo la voce limbiatese delle Bambole di pezza

Dopo l’esperienza a Sanremo, Martina Cleo Ungarelli, cantante limbiatese conosciuta come Cleo e nota per le Bambole di Pezza, ha deciso di farsi tatuare un’immagine di Carlo Conti sul braccio. L’artista ha condiviso la foto del nuovo disegno, che raffigura il volto del conduttore televisivo, evidenziando così il legame speciale con il presente e con il pubblico.

