Dopo più di sei mesi, la norcineria Bonuccelli Salumi di Camaiore riapre le sue porte. Questa mattina, il laboratorio di via Carignoni ha ripreso ufficialmente l’attività, dopo esser stato chiuso a causa di un incendio che ne aveva causato la devastazione. La riapertura segna il ritorno alla normalità per l’azienda, che torna a produrre salumi nel suo storico stabilimento.

Camaiore (Lucca), 10 marzo 2026 – Riapre i battenti l’azienda Bonuccelli Salumi: stamattina il laboratorio di via Carignoni riprende la propria attività dopo l’incendio di sei mesi fa. Cinque generazioni di lavoro e in una notte di fine estate il sogno diventava invece incubo: un incendio devastava l’azienda gettando Nicola e Gino nella disperazione. Corto circuito, guasto, autocombustione, se ne immaginarono di tutte quando all’alba del 31 agosto 2025 l’odore acre di bruciato si diffuse in città. L'azienda pronta a ripartire “più forte di prima”. Soddisfazione e impegno grandi adesso, dopo sei mesi, da parte dei titolari ed enorme solidarietà da tutti i clienti che attendevano di poter rivendere e gustare i rinomati prodotti della norcineria camaiorese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo oltre 6 mesi riapre storica norcineria devastata dall’incendio

