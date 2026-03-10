Dopo la frana a Somaggia riapre la Statale 36

Nella giornata di martedì 10 marzo, la strada statale 36 tra Somaggia e San Cassiano in Valchiavenna è stata riaperta dopo essere stata chiusa a causa di una frana che aveva interessato la carreggiata nei giorni precedenti. La riapertura permette il transito sulla tratta, che era stata temporaneamente interdetta per motivi di sicurezza. La strada era chiusa da alcuni giorni per consentire i lavori di messa in sicurezza.

È stata riaperta nella giornata di oggi, martedì 10 marzo, la strada statale 36 nel tratto tra Somaggia e San Cassiano, in Valchiavenna, chiuso nei giorni scorsi a causa di una frana che aveva interessato la carreggiata. La riapertura arriva al termine delle operazioni di messa in sicurezza del versante sopra la sede stradale. Nel corso della giornata i tecnici hanno completato il disgaggio del materiale roccioso rimasto instabile, consentendo così di ripristinare la circolazione lungo una delle principali arterie di collegamento per la Valchiavenna. Il problema si era verificato mercoledì 4 marzo, quando uno smottamento ha provocato la caduta di pietrisco sulla carreggiata all'altezza del chilometro 113,400, nel territorio comunale di Samolaco.