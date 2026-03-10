Dopo il 24 aprile le audizioni per conoscere le offerte per le Terme di Caramanico

Dopo il 24 aprile si svolgeranno le audizioni delle persone interessate a proporre offerte per le Terme di Caramanico. Oggi, martedì 10 marzo, si tengono le audizioni in seconda commissione regionale, ma queste saranno posticipate rispetto alla data limite stabilita dai curatori. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata proprio al 24 aprile.

Il consigliere regionale Antonio Di Marco del Pd: "Costruire una prospettiva condivisa. La Regione torni protagonista" «Le audizioni dei soggetti interessati a presentare un’offerta per il complesso delle Terme di Caramanico previste oggi (martedì 10 marzo, ndr) in II commissione regionale si svolgeranno dopo il 24 aprile, data fissata dai curatori come termine ultimo per la presentazione delle proposte». A riferirlo è il consigliere regionale Antonio Di Marco, che nelle scorse settimane aveva sollecitato un confronto istituzionale sul futuro dello storico stabilimento termale attraverso una risoluzione che dal consiglio regionale era... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Anche un imprenditore abruzzese interessato a rilanciare le terme di CaramanicoLo ha fatto sapere il consigliere regionale Antonio Di Marco del Pd a margine della seduta della commissione ambiente e territorio dove è emerso il...

Leggi anche: Campitelli (FdI) sulle terme di Caramanico: "Stop a stravolgimenti, progetto 'Le Tre Acque' è prioritario"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dopo il 24 aprile le audizioni per...

Discussioni sull' argomento Caramanico, i curatori delle terme fallite: Valuteremo l’offerta migliore; Campitelli (FdI) sulle terme di Caramanico: Stop a stravolgimenti, progetto 'Le Tre Acque' è prioritario.

Futuro Terme di Caramanico: audizione in Commissione dopo il 24 aprileLe audizioni dei soggetti interessati a presentare un’offerta per il complesso delle Terme di Caramanico previste oggi in II Commissione regionale si svolgeranno dopo il 24 aprile, data fissata dai cu ... rete8.it

Terme di Caramanico, 'pronti a valutare proposte presentate in maniera rituale'(ANSA) - PESCARA, 27 FEB - La curatela del Fallimento della Società delle Terme s.r.l. apprende con soddisfazione quanto pubblicato dagli organi di stampa circa il crescente interesse manifestato da ... msn.com

L'INTERVENTO Campitelli (FdI) sulle terme di Caramanico: "Stop a stravolgimenti, progetto 'Le Tre Acque' è prioritario" Leggi qui: https://cityne.ws/30rFY - facebook.com facebook

Terme di Caramanico (@termecaramanico) / Posts / X x.com