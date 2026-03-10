Dopo l'esposizione di un dipinto di Antonello da Messina, l’Italia ha acquisito un’opera di Maffeo Barberini. La tela sarà visibile in una sede ancora da definire. Nei mesi scorsi, a Roma, quasi mezzo milione di visitatori si sono messi in fila per ammirare l’opera durante la mostra Caravaggio 2025, tenutasi a Palazzo Barberini.

Quasi mezzo milione di visitatori si sono messi in coda a Roma per poterlo ammirare quando è stato esposto, per alcuni mesi, a Palazzo Barberini per la mostra Caravaggio 2025. Ora quel dipinto, una rarità tra i capolavori di Michelangelo Merisi, è stato acquistato dallo Stato italiano per 30 milioni di euro. È il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, una testimonianza eccezionale della ritrattistica del maestro lombardo: nel ristretto novero delle opere attribuite con certezza a Caravaggio, circa sessantacinque dipinti in tutto il mondo, i ritratti rappresentano infatti una tipologia estremamente rara, ne sono noti e certi soltanto tre....

© Feedpress.me - Dopo Antonello da Messina un Caravaggio, l'Italia acquista il Maffeo Barberini. Ecco dove sarà esposto

