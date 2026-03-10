Donne che forgiano storie | tre appuntamenti dedicati a Ippolita Comneno Maria Grazia Pioli Elisa Tosi Brandi

Domenica 15, 22 e 29 marzo, nella Chiesa di Sant’Agostino vicino al Museo Archeologico di Verucchio, si svolge il ciclo di incontri intitolato “Donne che forgiano Storie”. Tre appuntamenti dedicati a approfondire le vicende di Ippolita Comneno, Maria Grazia Pioli ed Elisa Tosi Brandi. L’iniziativa mira a mettere in luce il ruolo di queste donne attraverso incontri pubblici.

Domenica 15, 22 e 29 marzo, la Chiesa di Sant’Agostino (accanto al Museo Archeologico di Verucchio) ospita il ciclo di incontri “Donne che forgiano Storie. Narrazioni al femminile nella splendida cornice di Verucchio”. L’iniziativa propone tre appuntamenti gratuiti dedicati a figure femminili che, attraverso l’arte, la cultura e l’impegno intellettuale, hanno lasciato un segno nella storia. Il secondo appuntamento, domenica 22 marzo, vedrà protagonista Sabrina Foschini con un intervento dedicato a Maria Grazia Pioli, artista del costume, scenografa e pianista, la cui vicenda creativa si intreccia con il mondo della moda e del teatro del Novecento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

