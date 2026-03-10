Don Piergiorgio muore | tragedia a Boretto e salvezza

Il 9 marzo 2026, sulla strada Cispadana a Boretto, un incidente frontale tra un’auto e un camion ha provocato la morte di don Piergiorgio Torreggiani. La tragedia ha attirato l’attenzione della cronaca locale, che si è concentrata sui dettagli dello scontro e sulle conseguenze per le persone coinvolte. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti e le autorità della zona.

La cronaca reggiana del 9 marzo 2026 si apre con una tragedia sulla Cispadana a Boretto, dove uno scontro frontale tra un'automobile e un camion ha costato la vita al sacerdote don Piergiorgio Torreggiani. Nello stesso giorno, l'attenzione si sposta sul fronte sportivo della Reggiana, che affronta una fase critica per la salvezza, mentre in ambito istituzionale le Reggiane per esempio ricevono un riconoscimento nella Sala del Tricolore. Il bilancio umano di questo lunedì è pesante: la scomparsa improvvisa del religioso segna un vuoto profondo per la comunità locale, trasformando una strada di scorrimento in teatro di dolore. Parallelamente, il calcio reggiano vive una stagione segnata dalla difficoltà crescente nel mantenere la categoria, rendendo ogni partita successiva decisiva per il destino della squadra.