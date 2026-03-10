Domenico | si stringe il cerchio delle indagini tra Napoli e Bolzano

Le indagini si concentrano tra Napoli e Bolzano, dove sono state identificate sette persone coinvolte nel caso del trapianto fallito al Monaldi. Il 28 aprile sono previsti esami sui cuori sequestrati a Bari, in particolare per verificare i danni causati dal ghiaccio secco. Le autorità continuano a raccogliere prove e a seguire la pista legata a questa operazione.

Domenico: sette indagati per il trapianto fallito al Monaldi. Il 28 aprile esami decisivi sui cuori sequestrati a Bari per accertare i danni da ghiaccio secco. Il caso di Domenico, il bambino di poco più di due anni deceduto lo scorso febbraio, entra in una fase cruciale. Gli investigatori del Nas di Napoli, in stretta sinergia con i colleghi di Trento e Bolzano, stanno portando avanti una fitta serie di interrogatori per ricostruire ogni istante della catena di montaggio sanitaria che avrebbe dovuto salvargli la vita. Al centro degli accertamenti c'è il fallimento del trapianto di cuore, un evento drammatico che ha fatto scattare l'iscrizione nel registro degli indagati per sette professionisti della sanità partenopea, accusati a vario titolo di omicidio colposo.