Domenico Caliendo la chirurga | Quante contraddizioni tra i testimoni a Bolzano

Domenico Caliendo, la chirurga, ha commentato le testimonianze raccolte a Bolzano, evidenziando numerose differenze tra le dichiarazioni di medici e infermieri. Le versioni fornite da alcuni operatori sanitari risultano contraddittorie e difficili da considerare completamente affidabili. La discrepanza tra le varie testimonianze ha suscitato attenzione e ha portato a un’analisi più approfondita delle dichiarazioni raccolte.

Medici e infermieri di Bolzano avrebbero fornito versioni contraddittorie, che non possono essere considerate attendibili fino in fondo. Già, perché sono stati ascoltati come testimoni quando era già esploso il caso mediatico legato alle condizioni del piccolo Domenico Caliendo (purtroppo deceduto lo scorso 21 febbraio), quando l’attenzione nazionale era già concentrata sugli ospedali San Maurizio di Bolzano e sul Monaldi di Napoli. Eccolo uno dei punti individuati dalla difesa della chirurga Gabriella Farina, parliamo dei penalisti Dario Gagliano e Anna Ziccardi, alla luce di una sorta di narrazione a senso unico di come andarono i fatti tra Bolzano e Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

