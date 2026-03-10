Dollar | dal balcone all’adozione la verità sul salvataggio

Dollar, un border collie blue merle, è stato salvato a Roma da condizioni di maltrattamento, e la sua vicenda sta attirando l’attenzione. La storia del cane coinvolge diversi passaggi, dal salvataggio alla possibile adozione. La situazione si sta sviluppando in modo che coinvolge più attori e aspetti legali, senza che siano ancora definiti tutti i dettagli.

Il destino di Dollar, il border collie blue merle salvato dai maltrattamenti a Roma, si sta evolvendo in una complessa questione che va oltre la semplice liberazione dell'animale. Mentre il cane è attualmente ospitato al canile della Muratella e attende l'adozione dopo i necessari giorni di profilassi, la narrazione pubblica si è trasformata in un campo di scontro tra attivisti e associazioni. La vicenda, esplosa sui social network, ha messo in luce non solo la crudeltà subita dall'animale custodito in un balcone in via Tuscolana, ma anche le dinamiche interne del mondo animalista. L'intervento decisivo è stato opera di Enrico Rizzi, figura centrale che ha raccolto prove video e ha presentato denuncia ai Carabinieri, innescando la catena di eventi che ha portato alla rimozione del cane dalla famiglia responsabile.