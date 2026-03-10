diventa un gioco educare alla finanza

Si chiama "Io penso positivo" e attraverso un percorso formativo strutturato, con il coinvolgimento di esperti, attività di gioco di squadra e premi per i primi classificati, mira a "educare alla finanza" gli studenti delle scuole superiori della provincia. Giunto all’ottava edizione, realizzato da Unioncamere e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il progetto è stato proposto dalla Camera di Commercio agli istituti di istruzione secondaria superiore e agli enti di istruzione e formazione professionale locali. La partecipazione, così come l’accesso ai materiali didattici sul sito, è completamente gratuita. "Riteniamo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

