La cantante italiana, nota per il suo brano “Che fastidio!”, ha espresso soddisfazione per il fatto che la canzone stia diventando un inno contro la violenza nel mondo. Dopo aver partecipato a Sanremo, ha annunciato il suo debutto come attrice nel film “Notte prima degli esami”. La sua carriera si sta ampliando tra musica e cinema.

Nel film, che aggiorna il popolare Notte prima degli esami, uscito vent’anni fa, e si confronta con la generazione Z, Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, veste i panni di Giulia, una ragazza che ha una storia d’amore con Allegra (Alice Luparelli), amica del protagonista Giulio (Tommaso Cassissa), alle prese con l’esame di maturità. «Interpreto un personaggio che ha delle somiglianze con la me adolescente», racconta, «quando avevo un forte desiderio di libertà e la voglia di scardinare le regole e di uscire dagli schermi. Questa fuga costante e senso di ribellione erano una sorta di ricerca di evasione dall’emotività». Ditonellapiaga approda anche al cinema in questo momento di grande fermento per lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ditonellapiaga: «Sono contenta che la mia Che fastidio! stia diventando un inno contro la violenza del nostro mondo»

