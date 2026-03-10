Disoccupazione giovanile | dibattito al Senato venerdì 13 marzo

Venerdì 13 marzo si terrà al Senato un dibattito sulla disoccupazione giovanile, un tema che da tempo coinvolge il dibattito pubblico e politico del paese. La questione riguarda principalmente i giovani che cercano lavoro e si sforzano di entrare nel mercato del lavoro, mentre le istituzioni cercano soluzioni per affrontare questa sfida. La discussione si concentra sulle criticità e sulle possibili misure da adottare.

La disoccupazione giovanile resta uno dei temi più attuali e complessi del panorama socio-economico italiano. Un fenomeno articolato che può essere suddiviso, almeno, in tre grandi categorie: i giovani che non cercano lavoro, quelli che cercano il cosiddetto "posto fisso" e coloro che, invece, sono attratti dalle nuove opportunità offerte dal mercato e sono disposti ad adattarsi alle nuove esigenze professionali. In questo contesto assume un ruolo centrale il tema della formazione professionale. Di queste dinamiche si discuterà venerdì 13 marzo alle ore 15.00, presso il Senato della Repubblica – Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, nel corso di un incontro promosso dalla Confederazione Confinternational.