Disabilità fondi Regione Lombardia | 300mila euro anche a Saronno

Regione Lombardia ha destinato 300mila euro a Saronno per sostenere progetti dedicati all’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Le risorse sono state assegnate nell’ambito di un intervento più ampio volto a migliorare l’assistenza e le opportunità per le persone con bisogni speciali nella provincia. La somma fa parte di un pacchetto di fondi distribuiti sul territorio regionale.

