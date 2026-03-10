Disabilità fondi Regione Lombardia | 300mila euro anche a Saronno

Regione Lombardia ha stanziato 300mila euro per sostenere progetti di inclusione sociale e lavorativa rivolti alle persone con disabilità. Queste risorse saranno destinate anche a Saronno, dove verranno implementati interventi specifici per migliorare l'accessibilità e l'integrazione. La somma fa parte di un finanziamento più ampio destinato a diverse aree della regione.

Aggiornamenti e notizie su Regione Lombardia Temi più discussi: Lavoro domestico, Regione Lombardia sostiene le famiglie; Disabilità, fondi Regione Lombardia: 300mila euro anche a Saronno; Disabilità, Regione Lombardia finanzia 76 progetti per l'inclusione socio-lavorativa; Da Lombardia fondi per gli eventi sportivi con focus sulla disabilità. Da Lombardia fondi per gli eventi sportivi con focus sulla disabilitàLa Regione Lombardia ha stanziato tre milioni di euro per sostenere le manifestazioni sportive che si svolgeranno tra l'1 luglio 2026 e il 30 settembre 2027, aumentando la quota - dal 10 al 15% - dest ... Dalla Regione 300mila ad Azienda So.Le. per l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilitàIl progetto è stato finanziato attraverso l'avviso pubblico per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità nell'ambito del Programma Regionale FSE+ ...