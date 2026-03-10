Diplomandi non sempre pronti per università e lavoro meno della metà adeguata in Matematica I dati Invalsi
Un rapporto pubblicato su Invalsi open evidenzia che molti diplomandi non sono ancora pronti né per l’università né per il mondo del lavoro, con meno della metà che raggiunge livelli adeguati in Matematica. L’analisi si basa sulle ultime Rilevazioni nazionali, fornendo dati dettagliati sulle competenze degli studenti italiani al termine delle scuole superiori.
Un approfondimento pubblicato su Invalsi open analizza i risultati delle Rilevazioni nazionali INVALSI 2025, offrendo una fotografia delle competenze degli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e del loro livello di preparazione in vista dell’università o dell’ingresso nel mondo del lavoro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
