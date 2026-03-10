Dinosauri in carne e ossa | faccia a faccia con un tirannosauro!

Una mostra dedicata ai dinosauri apre le sue porte a Roma, Gubbio e San Lazzaro, offrendo ai visitatori l’opportunità di avvicinarsi a creature preistoriche in carne e ossa. Tra le esposizioni più attese ci sono un tirannosauro e le corna dello Stiracosauro, che vengono presentate in pezzi originali e ricostruzioni dettagliate. L’evento è rivolto a persone di tutte le età, interessate a scoprire il mondo dei dinosauri.

Avete mai sognato di incontrare un Tirannosauro faccia a faccia o di ammirare da vicino le spettacolari corna dello Stiracosauro? "Dinosauri in Carne e Ossa", la mostra a tema preistorico arriva a Roma, Gubbio e San Lazzaro: un appuntamento imperdibile per tutte le età. Un viaggio immersivo lungo 400 milioni di anni di storia, dal Paleozoico all'Era Glaciale. Lungo il cammino incontrerai straordinarie ricostruzioni a grandezza naturale di animali iconici come il celebre T-rex, il maestoso Parasaurolofo e i famelici Raptor, insieme a molte altre specie che hanno popolato mondi oggi scomparsi.

Dinosauri in Carne e Ossa: come avere i biglietti a prezzo scontato

Dinosauri a Roma: 400 milioni di anni in carne e ossaUn viaggio di 400 milioni di anni si prepara ad aprirsi a Roma, trasformando l'Appia Joy Park in una finestra sul passato profondo della Terra.

Dinosauri in Carne e Ossa, la mostra a tema preistorico a RomaDinosauri in Carne e Ossa è la mostra per bambini e famiglie che permette di fare un viaggio nella storia della vita, tra scienza e meraviglia. Dinosauri in Carne e Ossa – LIFE si terrà presso l'Appia ... romatoday.it

