Stasera su La7 torna diMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris, con un nuovo episodio in onda martedì 10 marzo. Tra gli ospiti ci sono Sallusti e Bersani, che si confronteranno sul referendum. La puntata offre l’opportunità di ascoltare le posizioni di ciascuno sui temi attuali senza commenti o analisi aggiuntive.

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 10 marzo, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 10 marzo 2026. Al centro della puntata, la politica estera con la guerra all’Iran e tutte le novità in arrivo dal Medio Oriente, con un focus sul ruolo dell’Italia e del Governo Meloni nel conflitto e sulle ricadute sull’economia. Spazio anche al referendum del 22 e 23 marzo sulla giustizia, ormai alle porte, con il confronto, tra gli altri, tra il portavoce del comitato Sì Riforma, Alessandro Sallusti, a sostegno del Sì, e l’ex segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani, sostenitore del No. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - diMartedì, Sallusti e Bersani si confrontano sul referendum

Articoli correlati

Referendum, Travaglio sul Nove: “Gratteri? Ha stanato gli indagati per il sì”. Scontro con SallustiScontro tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti negli studi di Accordi & Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi ogni sabato sul Nove.

diMartedì, Giuseppe Conte e Alessandro Sallusti tra gli ospitiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Una selezione di notizie su diMartedì Sallusti e Bersani si...

Temi più discussi: Sallusti contro Conte: Fa il venditore di pentole..., la replica dell'ex premier: Attento a come parla con me; Botta e risposta tra Sallusti e Conte: Grillo aveva ragione, manipola le opinioni..., Ha opinioni o offende?; diMartedì: tra gli ospiti Giuseppe Conte e Alessandro Sallusti; Scontro Sallusti-Conte: Mago di Oz, venditore di pentole. Stia attento a come parla con me. Su La7.

Sallusti contro Conte: Fa il venditore di pentole..., la replica dell'ex premier: Attento a come parla con meA DiMartedì è andato in scena un acceso botta e risposta tra Alessandro Sallusti e l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. la7.it

CONTE SALLUSTI Scontro in tv tra Conte e Sallusti a DiMartedì: Venditore di pentoleA DiMartedì su LA7 si è consumato un acceso confronto tra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il giornalista Alessandro Sallusti ... statoquotidiano.it

Alessandro Sallusti - facebook.com facebook

Guardate un po' qua, sono finito nel mirino di un magistrato per il No insieme al direttore Sallusti: giudicate voi (VIDEO) “Io mai al tavolo con Porro e Sallusti”. Il video choc del magistrato per il No x.com