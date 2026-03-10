diMartedì Sallusti e Bersani si confrontano sul referendum
Stasera su La7 torna diMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris, con un nuovo episodio in onda martedì 10 marzo. Tra gli ospiti ci sono Sallusti e Bersani, che si confronteranno sul referendum. La puntata offre l’opportunità di ascoltare le posizioni di ciascuno sui temi attuali senza commenti o analisi aggiuntive.
Giovanni Floris torna questa sera, martedì 10 marzo, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 10 marzo 2026. Al centro della puntata, la politica estera con la guerra all’Iran e tutte le novità in arrivo dal Medio Oriente, con un focus sul ruolo dell’Italia e del Governo Meloni nel conflitto e sulle ricadute sull’economia. Spazio anche al referendum del 22 e 23 marzo sulla giustizia, ormai alle porte, con il confronto, tra gli altri, tra il portavoce del comitato Sì Riforma, Alessandro Sallusti, a sostegno del Sì, e l’ex segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani, sostenitore del No. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Articoli correlati
Referendum, Travaglio sul Nove: “Gratteri? Ha stanato gli indagati per il sì”. Scontro con SallustiScontro tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti negli studi di Accordi & Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi ogni sabato sul Nove.
diMartedì, Giuseppe Conte e Alessandro Sallusti tra gli ospitiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...
Una selezione di notizie su diMartedì Sallusti e Bersani si...
Temi più discussi: Sallusti contro Conte: Fa il venditore di pentole..., la replica dell'ex premier: Attento a come parla con me; Botta e risposta tra Sallusti e Conte: Grillo aveva ragione, manipola le opinioni..., Ha opinioni o offende?; diMartedì: tra gli ospiti Giuseppe Conte e Alessandro Sallusti; Scontro Sallusti-Conte: Mago di Oz, venditore di pentole. Stia attento a come parla con me. Su La7.
Sallusti contro Conte: Fa il venditore di pentole..., la replica dell'ex premier: Attento a come parla con meA DiMartedì è andato in scena un acceso botta e risposta tra Alessandro Sallusti e l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. la7.it
CONTE SALLUSTI Scontro in tv tra Conte e Sallusti a DiMartedì: Venditore di pentoleA DiMartedì su LA7 si è consumato un acceso confronto tra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il giornalista Alessandro Sallusti ... statoquotidiano.it
Alessandro Sallusti - facebook.com facebook
Guardate un po' qua, sono finito nel mirino di un magistrato per il No insieme al direttore Sallusti: giudicate voi (VIDEO) “Io mai al tavolo con Porro e Sallusti”. Il video choc del magistrato per il No x.com