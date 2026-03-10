Dika incontra Apam | C’è il massimo impegno per rilanciare la città Crediamo nelle terme

Dika ha incontrato Apam per discutere delle iniziative volte a rilanciare la città, sottolineando l’impegno massimo delle istituzioni. Ha aggiunto che la Regione è vicina e coinvolta nella ripartenza, lavorando insieme al Comune e ai soggetti economici locali. Durante l’incontro, si è parlato anche delle terme e del ruolo che queste potrebbero avere nel processo di sviluppo del territorio toscano.

"La Regione è vicina e attivamente impegnata per la ripartenza e fa squadra insieme al Comune e a tutti i soggetti economici che hanno a cuore lo sviluppo di questo territorio così centrale per la nostra Toscana ". Così ha parlato ieri il sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika, durante un incontro con una delegazione di Federalberghi-Apam, guidata dal presidente Carlo Bartolini. Durante la riunione sono stati affrontati diversi temi cruciali per il futuro della città. Dika e gli albergatori hanno discusso dell' assetto del sistema termale, anche alla luce dell'interesse manifestato da nuovi investitori, ai collegamenti essenziali per la competitività turistica, fino all'aumento dei costi di gestione.