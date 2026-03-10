Il Nas sta conducendo un'indagine su un centro medico coinvolto in una dieta che utilizza psicofarmaci e ormoni tiroidei. La cronista del quotidiano locale è stata ascoltata per tre ore nell'ambito delle verifiche in corso. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire i dettagli di questa pratica. La situazione è ora al centro di un'indagine ufficiale.

Dieta con psicofarmaci e ormoni tiroidei, indaga il Nas. Ascoltata per tre ore la cronista del Carlino. L’inchiesta giornalistica sulla dieta dimagrante a base di farmaci è finita ora all’attenzione dei carabinieri del Nas di Ancona coordinate dal comandante Alfredo Russo. Nella giornata di ieri la cronista del Resto del Carlino, Antonella Marchionni, autrice degli articoli pubblicati nei giorni scorsi, è stata ascoltata per circa tre ore da due militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità per sommarie informazioni sui fatti. L’audizione si è svolta nell’ambito delle verifiche avviate dopo la pubblicazione dell’inchiesta che racconta la visita effettuata dalla giornalista in un centro medico privato di Pesaro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dieta con psicofarmaci e ormoni. Indagini su un centro medico

