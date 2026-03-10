Diesel senza freni a Modena | oltre i 2 euro litro in 4 distributori su 10 Fino a 30 euro di differenza per un pieno

A Modena, quattro distributori su dieci vendono il diesel a oltre 2 euro al litro, creando una significativa differenza di prezzo che può arrivare fino a 30 euro per un pieno. La variazione dei costi si traduce in un aumento dei costi di rifornimento per gli automobilisti, mentre i prezzi continuano a salire senza segni di rallentamento.

La corsa del prezzo del carburante non accenna a fermarsi, trasformando il pieno in un vero e proprio salasso per gli automobilisti modenesi. In attesa del tanto invocato taglio di venti centesimi delle accise, richiesto a gran voce da Federconsumatori, i dati raccolti sul territorio provinciale nella mattinata di ieri - lunedì 9 marzo - restituiscono una fotografia allarmante. L'associazione di categoria ha esaminato un campione di novanta distributori situati in un'area vasta che abbraccia il capoluogo e i Comuni limitrofi, emerge come il muro dei due euro al litro sia ormai stato abbattuto: il 30% degli impianti ha già superato questa soglia psicologica, mentre un ulteriore 11% si posiziona a un soffio, vendendo il diesel a 1,999 euro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

