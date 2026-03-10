Diesel e benzina già oltre i 2 euro al litro in autostrada | da febbraio aumento del 7.4%

Da febbraio, i prezzi di benzina e diesel in autostrada sono saliti rispettivamente del 7,4% e del 5%, portando i costi oltre i 2 euro al litro. In marzo, il prezzo medio della benzina ha superato questa soglia, con un aumento significativo rispetto al mese precedente. I dati si riferiscono ai prezzi praticati sulle principali tratte autostradali.

Nel mese di marzo, rispetto al mese di febbraio, il prezzo medio della benzina è aumentato del 7,4%, mentre quello del gasolio del 5%. Il costo medio del metano, invece, è salito del 15%. I dati del Ministero delle imprese, relativi all'Emilia Romagna, fotografano una situazione in evoluzione ma già condizionata dalla guerra in Iran e dagli attacchi di Israele ai depositi di petrolio. Per quanto riguarda la situazione di Parma e del Parmense, nella giornata di martedì 10 marzo, ungo l'autostrada A1 il prezzo della benzina ha superato i 2 euro al litro mentre nei distributori in città il prezzo oscilla tra 1.749 e 1.9 euro al litro, lungo le tangenziali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

