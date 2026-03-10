Diesel a 2,50€ | code in Slovenia per risparmiare 40€

Lungo il confine tra Italia e Slovenia si sono formate lunghe code di automobilisti che cercano di approfittare del prezzo più basso del diesel, ora a 2,50 euro al litro. Molti veicoli si alternano in fila, con l’obiettivo di risparmiare circa 40 euro rispetto ai prezzi italiani. La situazione attira centinaia di persone che vogliono approfittare delle differenze di costo tra i due paesi.

Il confine tra Italia e Slovenia si è trasformato in un punto di raccolta massiccio di automobilisti alla ricerca di carburante a prezzi più bassi. Code interminabili si sono formate ai distributori sloveni dove il gasolio costa significativamente meno rispetto ai livelli attuali nel Belpaese. La differenza economica per un singolo rifornimento può raggiungere i 30 o 40 euro, spingendo gli utenti a spostarsi oltreconfine. Questa dinamica non è un evento isolato ma ripropone uno scenario storico che si ripete ogni volta che le tensioni nei mercati energetici premiano la vicinanza geografica con condizioni tariffarie favorevoli. Il fenomeno era già visibile quando circolavano modelli come la Yugo ed è ricomparsa in anni recenti come il 2012 e il 2022. 🔗 Leggi su Ameve.eu

