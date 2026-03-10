Dieci milardi di euro in più per le imprese Bollette amare
Secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia, l’attacco militare all’Iran iniziato sabato scorso potrebbe costare alle imprese italiane circa 10 miliardi di euro in più nel 2026. La stima si basa sull’aumento dei costi legati all’energia e alle forniture. Le imprese si preparano a fronteggiare un impatto economico considerevole nei prossimi mesi.
Secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia, l’attacco militare all’Iran iniziato sabato scorso rischia di presentare un conto molto salato alle imprese italiane: quasi 10 miliardi di euro in più nel 2026. A pesare è soprattutto l’impennata dei prezzi di gas ed energia elettrica registrata negli ultimi giorni. Se le attuali tensioni dovessero tradursi in rincari strutturali dei costi energetici, le aziende italiane potrebbero trovarsi a pagare quest’anno 7,2 miliardi di euro in più per l’elettricità e altri 2,6 miliardi per il gas. Una variazione percentuale rispetto al 2025 del +13,5 (vedi Tab. 1). Le stime elaborate dagli artigiani... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
