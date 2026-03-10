Dieci giornate di squalifica per Foti e Gregucci | l'ex Roma allenava la Samp senza avere l'abilitazione

Il Tribunale Federale della FIGC ha stabilito una squalifica di dieci giornate per Angelo Gregucci e Salvatori Foti. Gregucci, ex allenatore della Sampdoria, aveva guidato la squadra senza aver ottenuto l'autorizzazione necessaria. La decisione riguarda l'esercizio dell’attività di allenatore e si applica a entrambi gli allenatori coinvolti.

Il Tribunale Federazione Nazionale della FIGC ha inflitto 10 giornate di squalifica nell'esercizio dell’attività di allenatore ad Angelo Gregucci e Salvatori Foti. Quest'ultimo, ex secondo di Mourinho alla Roma, esercitava la funzione di primo allenatore della Sampdoria pur non avendo l’abilitazione UEFA PRO. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dieci giornate a Foti e Gregucci, due mesi a Manfredi e FredbergIl Tribunale Federale Nazionale ha confermato la tesi della Procura Federale sui ruoli dei due ex tecnici blucerchiati ... ilsecoloxix.it

Sampdoria, 10 giornate di squalifica a Foti e Gregucci, 2 mesi di inibizione a Manfredi e FredbergNonostante l’esonero già comunicato e quindi senza effetti diretti sulla situazione attuale della panchina della Sampdoria, è arrivata oggi la decisione del Tribunale Federale Nazionale presieduto da ... calciomercato.com

