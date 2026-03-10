Dieci anni di fatiche per il chiosco del Moretti | ecco cosa succederà

Dopo dieci anni di tentativi e difficoltà, la gestione del chiosco nel parco Moretti sta per cambiare. Il locale, che ha affrontato numerose sfide nel corso degli anni, si prepara a una nuova fase. La decisione sulla futura destinazione del chiosco è stata presa, e ora si attende di conoscere i dettagli del piano di trasformazione.

L'annosa questione legata al punto di ristoro del polmone verde cittadino pare in via di risoluzione. A giorni pronto il bando per la nuova gestione, nel frattempo ecco le novità È inutile girarci attorno: la gestione del piccolo chiosco del parco Moretti non ha mai goduto di particolare fortuna. Inaugurata nel 2014, la struttura fa parte di una donazione di Udinese per la vita, onlus nata nel 1988 per volere di Giuliana Pozzo che ha fornito anche alcune attrezzature ludiche e sportive. Da quella volta l'apertura è sempre risultata a singhiozzo, figlia di un bando che chiedeva un numero minimo di giornate che - da quello che abbiamo appreso - almeno nell'ultimo periodo la società vincitrice, la Montedoro Srl, non avrebbe rispettato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Sanremo 2026, la diretta della prima serata: fine prevista all’1.25. Dalla signora Gianna di 105 anni a Tiziano Ferro, ecco cosa succederà

Arthur torna alla Juventus? Il futuro del brasiliano è chiaro: ecco cosa succederà a giugno. La situazionedi Redazione JuventusNews24Arthur chiuderà la sua esperienza alla Juventus al termine del prestito al Grêmio.

Una selezione di notizie su Dieci anni

Discussioni sull' argomento Ulss 2, l’eredità di Benazzi: Dieci anni complessi, ma ricchi di soddisfazioni; Miriam, la bambina con la malattia senza nome. Nel mondo ci sono solo altri tre casi; Sguardi Altrove, il cinema è donna. Tra impegno e realtà aumentata: Luce sui diritti e voce ai giovani; L’ultimo enigma sulle opere di Michelangelo. Il falò del Divin Artista beffò anche il Papa.

Afshin Allivand è un giovane che si è trasferito in città dieci anni fa. Gestisce una bottega in centro e nel tempo libero segue la sua passione per la musica con il nome d’arte - facebook.com facebook

"Da più di dieci anni la mia vita è cambiata per scelta, ma ho lavorato una vita, e conosco molto bene le difficoltà che una donna, con bambini piccoli in particolare, affronta quotidianamente quando deve lavorare". Lo ha detto Laura Mattarella, figlia del capo d x.com