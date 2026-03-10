Didacta Italia 2026 a Firenze | il programma di mercoledì 11 marzo con il Ministro Valditara e gli eventi in fiera

A Firenze prende il via Didacta Italia 2026, evento dedicato all’educazione, con il Ministro Valditara presente all’inaugurazione. La manifestazione si svolge dal 10 al 12 marzo e prevede circa tremila iniziative, tra workshop, incontri e presentazioni, distribuite tra le diverse aree della fiera. Il programma di mercoledì 11 marzo include diverse sessioni di approfondimento e interventi di esperti del settore.

