Depositi ospedali scuole | i raid Usa per costringere l’Iran alla resa

Gli Stati Uniti hanno condotto raid contro depositi, ospedali e scuole in Iran, con l’obiettivo di esercitare pressione sul governo iraniano. Nel frattempo, l’Iran ha annunciato la nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida suprema, figura figlia del defunto leader Ali Khamenei, ucciso all’inizio del conflitto. La situazione continua a evolversi senza ulteriori dettagli sui motivi delle azioni militari.

La guerra grande Aumentano gli attacchi alle infrastrutture civili, 1.300 uccisi. Teheran risponde contro il Golfo con la strategia del caos: attacchi ai vicini per aumentare il costo economico e politico della guerra per gli Stati uniti. Il figlio di Khamenei nuova guida suprema: segno del predominio dell'ala militare su quella politica La Repubblica islamica mostra compattezza nominando nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno della guerra. Il conflitto tra Israele-Usa e Iran coinvolge depositi di carburante, siti idrici e reti energetiche. Esperti avvertono dei rischi per popolazioni e stabilità regionale, mentre si ipotizzano operazioni di terra e cyberattacchi Dopo gli attacchi israeliani ai depositi di petrolio a Teheran gli iraniani, messi alla prova dalla calamità tossica, si dividono tra chi inizia a dubitare della guerra e chi chiede che gli Usa finiscano il lavoro.