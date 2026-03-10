Demenza sotto i 65 anni | il progetto per fermare

Lunedì pomeriggio è stato presentato il progetto Collega-menti, dedicato a fornire supporto a pazienti under 65 affetti da deterioramento cognitivo lieve o lieve-moderato. La iniziativa mira a offrire assistenza specifica a questa fascia di età, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate alla demenza precoce. La presentazione si è svolta in un contesto dedicato alla salute mentale e alle malattie neurodegenerative.

Il progetto Collega-menti è stato presentato lunedì pomeriggio per supportare pazienti under 65 con deterioramento cognitivo lieve o lieve-moderato. L’iniziativa mira a offrire strumenti di sostegno specifici ai caregiver e a contrastare l’isolamento sociale in una fascia d’età critica. In Emilia-Romagna, regione motore produttivo ma anche fragile, la demenza ad esordio precoce rappresenta una sfida sanitaria complessa. I dati indicano che nel 2020 le persone assistite per demenza erano 65.437, di cui 1.425 avevano meno di 65 anni. Questa cifra corrisponde al 2,2% del totale regionale. L’incidenza stimata nella sola Romagna prevede circa 80 nuovi casi all’anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

