Decreto bollette | accisa scatta a 2 euro via

Il decreto bollette introduce un nuovo limite all’accisa, che scatta a 2 euro, e prevede la sua successiva eliminazione. La misura, pensata per contenere i costi energetici, ha suscitato un ampio dibattito tra i rappresentanti politici, con numerosi emendamenti presentati da diversi schieramenti. La discussione parlamentare si sta concentrando sulla gestione di questa modifica normativa.

Il decreto bollette, varato per contrastare l'aumento dei costi energetici, sta generando un'intensa attività legislativa con una pioggia di emendamenti presentati da tutte le forze politiche. La discussione verte su due fronti principali: lo sfruttamento dei giacimenti nazionali di petrolio e gas, e l'attivazione di meccanismi fiscali mobili legati al prezzo del carburante. L'obiettivo dichiarato è ridurre la componente degli oneri nelle bollette attraverso cessioni obbligatorie di energia a prezzi convenzionali, mentre si discute se autorizzare nuove estrazioni fossili per aumentare l'autonomia energetica... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Decreto bollette: accisa scatta a 2 euro, via Articoli correlati Decreto bollette, il governo prepara bonus da 90 euro e sconti in bolletta per Isee fino a 25mila euroIl governo prepara il decreto bollette, atteso in Consiglio dei ministri il 18 febbraio: previsto un contributo straordinario da 90 euro nel 2026 per... Bollette, un contributo da 90 euro legato all’Isee fino a 25mila euro: l’ultima mediazione sul decreto leggeRoma – Mercoledì pomeriggio 18 febbraio il decreto-legge “Bollette” dovrebbe arrivare, con tutta probabilità, in Consiglio dei ministri: è, finora,... Tutto quello che riguarda Decreto bollette Temi più discussi: La benzina. Il governo verso un decreto sulle accise. Il greggio supera quota 100; L’Italia sotto pressione energetica: scatta la vigilanza speciale. E per le famiglie è una stangata da 650 euro; Petrolio a 100$ | Meloni scatta decreto accise. Meloni vuole le accise mobili ma il decreto in Cdm slitta. I conti del Mef e la cabina di regia al MimitIl governo vuole accelerare sulle misure per abbassare i prezzi dei carburanti (ma il pacchetto non dovrebbe essere discusso nel Consiglio dei ministri in programma oggi). Potrebbe saltare anche il Pi ... ilfoglio.it Dai giacimenti di petrolio e gas in Italia alle accise mobili se il prezzo supera i 2 euro: boom di emendamenti al decreto bolletteLa cessione al Gse del 15% dell’energia ad un prezzo convenzionale, destinando le risorse alla riduzione della componente della bolletta relativa agli oneri Asos è ... ilsole24ore.com Il governo prepara un decreto contro i rincari di carburanti e bollette: allo studio accise mobili, controlli sui prezzi e aiuti alle imprese. - facebook.com facebook Nuovo decreto energia e spese nelle province del Lazio nel 2025: bollette della luce più pesanti x.com