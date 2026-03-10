Il giornalista Paolo De Paola ha commentato il derby tra Milan e Inter, vinto dai rossoneri grazie a un gol di Estupinan nel primo tempo. Ha detto che il match dovrebbe essere visto dal Milan come un'occasione sfumata e un rimpianto. La partita si è conclusa con la vittoria del Milan, che ha segnato nel primo tempo.

"Questo è un derby che va visto dal Milan quasi come un rimpianto per quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Questa squadra partiva con l'obiettivo dichiarato di qualificarsi in Champions League, ma una realtà del genere non può nascondersi, è di default candidata allo scudetto. Forse il porre come obiettivo il quarto posto ha condizionato un po' il percorso della squadra". Questo il parere del giornalista Paolo De Paola sul derby Milan-Inter 1-0. Nel suo intervento su TMW Radio spazio anche ai limiti dell'Inter: "I limiti si sono visti nella partita e sono stati limiti di personalità, dato che l'Inter è stata aggredita presto e si è risvegliata solo negli ultimi venti minuti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Paola: “Questo è un derby che va visto dal Milan quasi come un rimpianto”. Il motivo

Articoli correlati

Fabregas incredulo per quello che ha visto: “Se penso che questo è il Milan che vedevo da piccolo…”Fabregas è molto amareggiato per il modo in cui è arrivata la sconfitta contro il Milan e ai microfoni di Sky, dopo alcune risposte di basso profilo,...

Leggi anche: De Paola contro Allegri: “Se vince merito suo se perde colpa del mercato. Non è vero. Questo Milan …”

Tutto quello che riguarda De Paola Questo è un derby che va visto...

Temi più discussi: [LIVE STREAMING NEWS] Il derby Milan-Inter in diretta: notizie e aggiornamenti in tempo reale; Robur: il ritorno al Franchi di Di Paola: Deluso per l’addio. Sarò emozionato; De Paola: Allegri deve avere dei rimpianti, scudetto comunque al 90% dell’Inter; De Paola: Questo Milan poteva già combattere per lo scudetto con qualcosa in più.

De Paola: Allegri deve avere dei rimpianti, scudetto comunque al 90% dell’InterIl direttore Paolo De Paola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del suo intervento a Tmw Radio. Il Milan vince il derby e si porta a meno. tuttomercatoweb.com

TMW RADIO - De Paola: Kvara è la bellezza del calcio. Juve? Il derby è solo un brodinoNella giornata di oggi durante l'appuntamento con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole: Questo Napoli sembra sempre più una macchina perfetta. tuttomercatoweb.com

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, A PAOLA CONFRONTO CON DURIGON, PASCALE E PALAMARA Al Complesso Sant’Agostino il dibattito sulla riforma della giustizia con giuristi, istituzioni e protagonisti del confronto pubblico https://www.calabriainchieste.it/20 - facebook.com facebook

#VoceEDelizia 10/3 @lagatta4739 @albertopetro2 @rita_mereu @CarmelaCusmai @PasqualeTotaro @dedonatisv @scastaldi9 @Rebeka80721106 @mrcatalano58 @Paola__Breda e- tutti “I fatti preesistono. Noi li scopriamo, vivendoli.” Umberto Saba - N x.com