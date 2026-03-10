Industrie De Nora ha comunicato le previsioni di consenso degli analisti per il 2025, aggiornate al 4 marzo 2026, prevedendo ricavi di circa 877 milioni di euro e un margine del 19,2 per cento. La società ha condiviso queste stime in un documento ufficiale, senza ulteriori dettagli sui singoli settori di attività o sulle strategie future.

Industrie De Nora ha fornito le stime di consenso degli analisti per l’esercizio 2025, aggiornate al 4 marzo 2026. I dati indicano una crescita dei ricavi e un margine operativo lordo in linea con le aspettative del settore elettrochimico. Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il 17 marzo 2026 per approvare i risultati definitivi dell’anno precedente. La società, quotata come MidCap su Euronext Milan, continua a rafforzare la sua posizione nelle tecnologie sostenibili e nell’idrogeno verde. Le proiezioni mostrano un incremento fatturato rispetto all’anno precedente, confermando la solidità del modello di business. Gli investitori attendono ora la conferma ufficiale dei numeri durante l’assemblea imminente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Nora 2025: 877 milioni di ricavi e 19,2% di margine

Articoli correlati

Leggi anche: Liverpool, bilancio in volo: nel 2025 superati gli 800 milioni di ricavi e utile vicino ai 10 milioni

Liverpool vola: ricavi oltre 800 milioni e utile vicino a 10 milioni nel 2025Il bilancio della stagione 2024/25 del Liverpool mostra una crescita strutturale, con miglioramenti diffusi nelle principali aree di business e una...

Contenuti e approfondimenti su De Nora 2025 877 milioni di ricavi e 19...

Industrie De Nora, i conti preliminari del 2025Industrie De Nora – società quotata all'Euronext Milan e specializzata in elettrochimica, attiva nelle tecnologie sostenibili e nella nascente industria dell’idrogeno verde – ha comunicato alcuni dei ... soldionline.it

De Nora chiude il 2025 con ricavi preliminari per 875 milioniIl gruppo elettrochimico De Nora chiude il 2025 con ricavi preliminari in crescita del 4,4% a 875 milioni e sta valutando opportunità di crescita per linee esterne. (ANSA) ... ansa.it