De Nora 2025 | 877 milioni di ricavi e 19,2% di margine

Da ameve.eu 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Industrie De Nora ha comunicato le previsioni di consenso degli analisti per il 2025, aggiornate al 4 marzo 2026, prevedendo ricavi di circa 877 milioni di euro e un margine del 19,2 per cento. La società ha condiviso queste stime in un documento ufficiale, senza ulteriori dettagli sui singoli settori di attività o sulle strategie future.

Industrie De Nora ha fornito le stime di consenso degli analisti per l’esercizio 2025, aggiornate al 4 marzo 2026. I dati indicano una crescita dei ricavi e un margine operativo lordo in linea con le aspettative del settore elettrochimico. Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il 17 marzo 2026 per approvare i risultati definitivi dell’anno precedente. La società, quotata come MidCap su Euronext Milan, continua a rafforzare la sua posizione nelle tecnologie sostenibili e nell’idrogeno verde. Le proiezioni mostrano un incremento fatturato rispetto all’anno precedente, confermando la solidità del modello di business. Gli investitori attendono ora la conferma ufficiale dei numeri durante l’assemblea imminente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

