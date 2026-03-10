Fabio De Luigi e Virginia Raffaele hanno iniziato un tour nelle sale italiane per presentare il nuovo film “Un bel giorno”, uscito il 5 marzo. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con l’orchestra, i due attori sono arrivati in Riviera per questa tappa. La promozione del film continua con incontri e proiezioni in diverse città italiane.

Dopo l’incursione da ‘polistrumentisti’ all’Ariston con l’orchestra del Festival di Sanremo, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele partono col tour che li porterà nelle sale cinematografiche italiane per presentare il film Un bel giorno, uscito il 5 marzo. La collaudatissima coppia cinematografica sarà ospite di tre multiplex Giometti, questa sera alle 20 al Cinepalace di Riccione e alle 21 a Le Befane di Rimini, per poi passare giovedì alle 21 a quella di Ancona. La pellicola più vista del weekend è co-scritta con Furio Andreatti e Giulia Calenda da De Luigi che, oltre a esserne co-protagonista, torna per la quarta volta dietro la macchina da presa dopo Tirami su, Tre di troppo e 50 km all’ora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De Luigi-Raffaele, tappa in Riviera per il nuovo film

