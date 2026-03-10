De De Bruyne e Lukaku hanno condiviso in campo i primi sei minuti di gioco nella partita contro il Torino. La loro presenza contemporanea in campo rappresenta un momento atteso dai tifosi, ma finora non ha prodotto i risultati sperati. La coppia, considerata tra le più forti, ha fatto il suo debutto ufficiale in questa occasione. La partita si è svolta con questi due giocatori in campo per un breve lasso di tempo.

De Bruyne e Lukaku, contro il Torino i primi sei minuti insieme De Bruyne e Lukaku: doveva essere la coppia dei sogni ed è diventata la coppia dei rimpianti. Contro il Torino hanno giocato per la prima volta sei minuti insieme con la maglia del Napoli. Ne Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: La coppia dei sogni si è appena ricomposta e gli inediti 6’ contro il Torino hanno un sapore consolatorio: meglio tardi che mai. (.) La loro storia in maglia azzurra è rimasta un’incompiuta. Il bomber si è fatto male addirittura il 14 agosto, durante il test contro i greci dell’Olympiakos, a Castel di Sangro. Una fitta alla coscia e sei mesi in infermeria, complice la scelta di non passare dalla sala operatoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne e Lukaku, contro il Torino i primi sei minuti insieme (Repubblica)

Articoli correlati

Napoli, i primi minuti insieme di Lukaku e De Bruyne: le prospettive per il futuroNapoli, 8 marzo 2026 – Nonostante l'inverno sia arrivato quasi alle battute conclusive, l'estate è lontana: lo è la prossima, ma a maggior ragione lo...

Leggi anche: Repubblica: “I 6 minuti di De Bruyne e Lukaku. La prima volta insieme nel Napoli”

Una selezione di notizie su De Bruyne e Lukaku contro il Torino i...

Temi più discussi: Napoli, Conte sorride verso il Torino: rientro dalla panchina per Anguissa e De Bruyne; Napoli, De Bruyne e Lukaku: la nuova coppia di Conte; Lukaku e De Bruyne insieme: momento storico con il Napoli; De Bruyne e Lukaku insieme nel Napoli di Conte.

De Bruyne e Lukaku insieme nel Napoli di ConteIl Napoli ha finalmente visto De Bruyne e Lukaku insieme nel Napoli di Conte. La partita contro il Torino ha segnato la prima presenza simultanea in campo dei due fuoriclasse belgi con la maglia ... stylo24.it

Napoli, De Bruyne e Lukaku: la nuova coppia di ConteUn abbraccio lungo 79 partite e oltre 5mila minuti. Quelli che Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku hanno dovuto attendere in campo prima di potersi ritrovare a giocare insieme con una maglia che ... ilmattino.it

Kevin De Bruyne è tornato in campo bruciando le tappe del suo recupero grazie a un grandissimo lavoro fisico. La sua forma fisica è scintillante - facebook.com facebook

Il rientro in campo di Kevin De Bruyne, accolto così dal Maradona #NapoliTorino x.com