Fresco vincitore di due Premi Ubu come Migliore attoreperformer e Migliore nuovo testo italiano, alle 21 di stasera arriva al teatro Masini di Faenza ’ Autoritratto ’, spettacolo di e con Davide Enia, il cui il ’cuntore’ palermitano scava a fondo in una realtà in cui la mafia rappresenta uno specchio della vita familiare, dei processi decisionali e operativi, del modo di osservare il mondo e intendere le relazioni, del rapporto con la religione. Una "nevrosi collettiva" da affrontare, sviscerare e con cui finalmente fare i conti. Lo spettacolo, che si avvale delle musiche eseguite in scena da Giulio Barocchieri, è co-prodotto da Accademia PerdutaRomagna Teatri, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Davide Enia racconta il male di ’Cosa nostra’

