Davide Bonolis, giovane calciatore, ha iniziato una relazione con Martina Dotti durante una partita di calcio. La storia d'amore tra Bonolis e Dotti è iniziata in quel momento e ha attirato l'attenzione dei media. Bonolis è figlio del conduttore televisivo e di Sonia Brugarelli. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche dopo l'inizio della relazione.

Genitori famosi, una carriera da calciatore in ascesa e una fidanzata, Martina Dotti, di cui è più innamorato che mai. Davide Bonolis, secondogenito di Paolo Bonolis e Sonia Brugarelli, sta vivendo un periodo di grande felicità ed è pronto a farsi conoscere anche dal grande pubblico. Dopo il debutto a Verissimo qualche settimana fa, in coppia col padre, il 21enne è tornato nel salotto di Silvia Toffanin in compagnia della sua fidanzata Martina, giovane content creator con oltre 130 mila fan su Instagram e più di 400 mila follower su TikTok. Nato a Roma il 7 giugno 2004, Davide è il secondo figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Davide Bonolis e l'amore con Martina Dotti nato durante una partita di calcio

