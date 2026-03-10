david da incubo il dato terribile sul rendimento offensivo della juventus senza il canadese in campo tutti i dettagli

Un'analisi recente evidenzia un calo significativo delle prestazioni offensive della Juventus quando il centravanti canadese non è in campo. La squadra mostra una diminuzione netta nel numero di gol segnati e nella pericolosità davanti alla porta avversaria senza il suo attaccante principale. I dati raccolti indicano chiaramente questa variazione nelle statistiche offensive della formazione torinese.

David da incubo, il dato terribile sul rendimento della Juventus senza il centravanti canadese in campo. Vediamo tutti i dettagli. La Juve si trova di fronte a un paradosso tattico che sta segnando il suo cammino in campionato. Secondo l’analisi di Tuttosport, il rendimento di Jonathan David è diventato un enigma. Nonostante la fiducia costante di Luciano Spalletti, la punta è scivolata in un tunnel di insicurezza. Il dato più impressionante riguarda la pericolosità offensiva della squadra: nelle ultime tre gare sono stati segnati otto gol senza di lui, contro uno solo con lui in campo.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

