Dark Horse Comics ha annunciato la fine della collaborazione con Richardson, segnando un cambiamento importante per la casa editrice. Da anni, questa realtà ha mantenuto viva l’eredità di Star Wars attraverso le sue pubblicazioni, contribuendo a mantenere il franchise attivo nel mondo del fumetto. La notizia apre numerosi interrogativi sul futuro dei progetti e delle licenze legate alla casa editrice.

Se per anni Star Wars è rimasto vivo pur non essendo presente sul grande schermo, gran parte del merito è stato di una casa editrice che ha raccolto l’eredità di Marvel Comics nel dare vita a quel titanico mosaico di avventure che per anni ha animato il fandom. Non solo, ma l a stessa casa editrice ha avuto l’intuizione di anticipare la crossmedialità tanto di moda oggi portando i cult hollywoodiani nel mondo dei comics, controtendenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni. Una scelta coraggiosa da parte di Dark Horse Comics, animata dalla sincera passione e dalla lucida competenza di un capitano coraggioso: Mike Richardson. Quarant’anni di sfide, intuizioni ed esperimenti editoriali che hanno reso la Dark Horse Comics un terzo polo in quello scontro a due che vede Marvel Comics e DC Comics dominare la scena. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dark Horse Comics: la fine dell’era Richardson e i grandi interrogativi sul futuro

