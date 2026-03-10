Danza sportiva il team neretino Galeone-Calignano protagonista anche in Bulgaria

NARDO' - Nelle giornate del 7 e 8 marzo scorsi, in Bulgaria, nella capitale Sofia, si è svolto il "Bulgarian Open Championship", organizzato con il riconoscimento "Wdsf" (Federazione riconosciuta Coni e Cio). All'interno della manifestazione si sono svolti anche i campionati europei per la categoria junior e adulti sempre nell'ambito dei campionati "Wdsf". Il team neretino dei maestri Gianfranco Galeone e Biagina Calignano era presente alla manifestazione con una nutrita schiera di ragazzi che si sono cimentati in competizioni di altissimo livello qualitativo. Erano presenti tutte le nazioni europee, ma nelle gare "Open" non è mancata la presenza di ragazzi e ragazze provenienti da altri continenti, per un totale di quasi duemila partecipanti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

