Danneggiamenti al Pirandello l’appello di Cirino | Comportarsi con rispetto

Un appello al rispetto arriva da Cirino in seguito ai danneggiamenti avvenuti al Pirandello. Il teatro, definito come un luogo simbolo della cultura e patrimonio della città, ha subito danni e Cirino invita chi vi entra a comportarsi con attenzione e rispetto. La sua richiesta mira a tutelare un patrimonio importante per la comunità e a prevenire ulteriori atti di vandalismo.

Durante le matinée per studenti alcuni palchetti sono stati rovinati. "E' un patrimonio della città, serve maggiore consapevolezza" "Il Teatro non è soltanto uno spazio di spettacolo: è prima di tutto un luogo simbolo della cultura, un patrimonio della città che merita attenzione, rispetto e consapevolezza da parte di chi vi entra". Con queste parole il vicepresidente della fondazione Teatro Pirandello, Andrea Cirino, richiama l'attenzione sul valore del principale spazio culturale cittadino dopo alcuni episodi avvenuti durante le matinée dedicate agli studenti. Nel corso delle esibizioni dei gruppi folkloristici, organizzate nell'ambito delle iniziative del Mandorlo in Fiore, il teatro è stato affollato da centinaia di giovani.