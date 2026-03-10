Dallo shock di Putin e Trump può nascere un’Europa adulta

La guerra tra Russia e Ucraina e la pressione politica degli Stati Uniti hanno rotto alcune convinzioni che duravano da tempo. Le azioni di Putin e le risposte di Washington hanno portato a un cambiamento nelle aspettative di stabilità e di rapporti internazionali. La situazione ha fatto emergere nuove dinamiche e ha messo in discussione vecchi equilibri, segnando un punto di svolta negli scenari geopolitici.

La guerra russa e il ricatto politico sull’ombrello americano hanno infranto due illusioni durate troppo a lungo. Da questo shock può nascere un’Europa finalmente adulta. C’è una frase che suona scandalosa, ma che merita di essere capita prima di essere respinta: dovremo ringraziare Donald Trump e Vladimir Putin. Naturalmente non in senso morale, e neppure politico. Nessuno può ringraziare chi aggredisce un Paese sovrano o chi trasforma la protezione strategica in uno strumento di pressione. Eppure, nella crudele pedagogia della storia, accade spesso che siano proprio gli avversari a costringere le democrazie a prendere sul serio se stesse. È quello che sta succedendo all’Europa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

