Gli studenti della classe III A dell’Istituto Piero Calamandrei di Sogliano al Rubicone hanno affrontato il passaggio dalla scuola primaria alle medie, passando dall'insonnia al sorriso. Dopo aver vissuto momenti di ansia in vista del primo giorno, ora si mostrano più sereni e rilassati, segnando un cambiamento evidente nel loro stato d’animo. La scuola ha osservato questa evoluzione tra i ragazzi.

La transizione dalla scuola primaria al primo giorno delle medie ha trasformato l’ansia iniziale in serenità per gli studenti della classe III A dell’Istituto Piero Calamandrei di Sogliano al Rubicone. Mentre le iscrizioni alle scuole superiori si sono appena chiuse, questi ragazzi guardano indietro con un sorriso, ricordando come la paura del passato sia stata superata grazie alla crescita personale e all’adattamento al nuovo ambiente scolastico. L’esperienza vissuta da Gloria, Atanasia e Martina dimostra che il timore dell’ignoto è naturale ma superato attraverso la costruzione di amicizie solide e lo sviluppo di metodi di studio efficaci.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’insonnia al sorriso: la vittoria sull’ansia delle medie

