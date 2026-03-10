Dalle risposte dei teatri alle bacchettate di Whoopi Goldberg ecco come l' attore rischia di arrivare agli Oscar immerso in una bufera mediatica

A una settimana dagli Oscar, l’attore candidato come miglior protagonista per il film Marty Supreme si trova coinvolto in una crescente attenzione mediatica. Le risposte fornite dai teatri e le dichiarazioni di personaggi pubblici come Whoopi Goldberg hanno alimentato discussioni e scrutinio. La situazione rischia di complicarsi ulteriormente, con il protagonista che si trova al centro di un'attenzione mediática intensa e articolata.

N el mezzo della bufera mediatica, a una sola settimana dagli Oscar, Timothée Chalamet, candidato alla statuetta come miglior attore protagonista per Marty Supreme, si è un po’ tirato la mazza sui piedi da solo. L’attore americano ha fatto arrabbiare l’intero mondo dell’opera e del balletto con una dichiarazione, del tutto infelice, sull’utilità contemporanea di queste forme d’arte. Timothée Chalamet rischia davvero l’Oscar per le sue dichiarazioni su opera e balletto?. «Non voglio lavorare nel balletto o nell’opera, o in ambiti in cui ci si sforza di tenere in vita qualcosa che ormai non interessa più a nessuno», ha detto Chalamet durante un evento di Variety e CNN in dialogo con Matthew McConaughey. 🔗 Leggi su Iodonna.it

