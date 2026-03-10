Dalla violenza di genere al cyberbullismo | sessanta studenti a lezione dalla polizia in Prefettura

Il 10 marzo, in Prefettura a Torino, sessanta studenti tra i 16 e i 18 anni provenienti dal liceo scientifico Alessandro Volta e dall’istituto tecnico aeronautico Lindbergh Academy hanno partecipato a un incontro con il personale della divisione anticrimine della polizia di Stato. Durante l’appuntamento, sono stati affrontati temi come la violenza di genere e il cyberbullismo, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su queste problematiche.

"Nuovi cantieri di educazione civica", questo il progetto che da anni impegna la questura di Torino che, periodicamente, tiene viva l'attenzione dei giovani per prevenire e contrastare fenomeni illeciti che possono riguardarli in prima persona, coinvolgendoli. Con una nuova adesione al protocollo d'intesa, il nuovo incontro del 10 marzo si è tenuto presso la Prefettura di Torino, nella prestigiosa "Sala degli Specchi". Un incontro durante il quale il personale della polizia di Stato ha potuto mettere a disposizione dei giovani studenti le proprie conoscenze riguardo fenomeni che causano un numero crescente di vittime nella popolazione più giovane.