Dalla violenza alla libertà Il peccato di Hybris di Margherita Nucera

Prima presentazione nella prestigiosa sede di Villa Lazzaroni a Roma per il romanzo che segna l'esordio letterario della giovane reggina, che ha condiviso la sua storia di abusi subìti dal padre “Il peccato di Hybris” è una storia di luci e ombre, che ha il coraggio di guardare nell’abisso e riemergere come è avvenuto nella vita alla sua autrice Margherita Nucera. La ventenne reggina studentessa dell’accademia di belle arti ha appena pubblicato il suo romanzo d’esordio, che ha avuto come sede della prima presentazione la prestigiosa Villa Lazzaroni di Roma, residenza di Umberto I di Savoia, dove è stata ospite del convegno “Donne senza paura”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

