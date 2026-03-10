Dalla tv dei ricordi alla doll therapy | chi è Claudio Scalzo il brianzolo che cura la demenza con le emozioni

Claudio Scalzo, originario della Brianza, si occupa di aiutare le persone con demenza attraverso tecniche che coinvolgono le emozioni. Utilizza metodi come la visualizzazione di vecchi programmi televisivi e la doll therapy, con l’obiettivo di stimolare la memoria e migliorare il benessere dei pazienti. Le sue pratiche si concentrano sull’uso di stimoli emotivi per favorire una risposta positiva nei soggetti affetti da Alzheimer.

Esperto di terapie non farmacologiche, è l'ideatore di un nuovo modello di cura per i pazienti anziani e affetti da demenza Cercare di stimolare la mente dei malati di Alzheimer attraverso immagini o canzoni che sono state per loro significative in modo da suscitare emozioni positive che possano aiutarli ad affrontare la quotidianità. Perché se le persone affette da demenza possono perdere le competenze cognitive, permane però in loro la capacità di emozionarsi. Da questo assunto è partito il medese Claudio Scalzo per avviare un nuovo progetto pilota, chiamato La tv dei ricordi, che potrebbe rivoluzionare a breve l'approccio di cura nelle rsa.

