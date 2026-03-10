Giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18,00 presso la Biblioteca Iurlo si svolgerà l’incontro intitolato

Giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18,00, presso la Biblioteca Iurlo, si terrà l’incontro DALLA TENSIONE ALLA PRESENZA con MARINA BERNARDOTTI e SILVANA BARBIERIUn incontro pratico e profondo per imparare a sciogliere lo stress, ritrovare centratura e abitare il momento con più lucidità, forza e calma.Lo stress non è il nemico. È un messaggero. La tensione non va combattuta: va ascoltata, compresa, trasformata.Se senti che è tempo di passare dalla reazione alla presenza. questa esperienza è per te!Marina Bernardotti è insegnante Shiatsu e operatrice certificata, iscritta al Registro Italiano Operatori Shiatsu della FISIeO (Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori)Silvana Barbieri è insegnante presso la Shin Sei Shiatsu Academy di Bari e operatrice certificata FISIeOPer informazioni:bibliotecaiurlo@gmail. 🔗 Leggi su Baritoday.it

