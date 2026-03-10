Dalla pedana all’oro Giusi Parolino conquista il ventesimo titolo italiano nel giavellotto

Giusi Parolino, atleta di Agrigento appartenente alla Asd Milone Siracusa, ha vinto la medaglia d’oro nel lancio del giavellotto, arrivando così al suo ventesimo titolo italiano. La competizione si è svolta sulla pedana, dove Parolino ha dimostrato la sua superiorità nel settore. È stata questa la sua ultima vittoria in una lunga serie di successi nazionali.

L'atleta della Milone trionfa ai campionati invernali di Ancona con un lancio da 26,16 metri nella giornata dedicata alle donne Giusi Parolino, atleta agrigentina della Asd Milone Siracusa, conquista la medaglia d'oro nel lancio del giavellotto e raggiunge il traguardo del ventesimo titolo di campionessa italiana. La vittoria è arrivata ai campionati italiani dei lanci lunghi invernali 2026, disputati dal 5 all'8 marzo sulle pedane del campo "Italico Conti" di Ancona, in contemporanea con la 42ª edizione dei campionati italiani indoor over 35 ospitati al Pala Casali. La manifestazione, organizzata dal comitato regionale Fidal Marche, ha visto la partecipazione di 1.