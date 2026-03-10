Il nome di Stanislav Lobotka è al centro delle recenti voci di mercato, con alcune indiscrezioni che lo collegano all’Inter. Il centrocampista del Napoli, protagonista nelle ultime stagioni in Serie A, è stato menzionato da Antonio Cassano durante la trasmissione ‘Viva El Futbol’. La situazione ha già attirato l’attenzione di diversi addetti ai lavori e tifosi.

Il futuro di Stanislav Lobotka torna al centro delle discussioni di mercato. Il centrocampista del Napoli, protagonista nelle ultime stagioni in Serie A, è stato citato da Antonio Cassano durante la trasmissione ‘Viva El Futbol’. L’ex calciatore ha ipotizzato scenari che spiazzerebbero chiunque per il regista slovacco, collegandolo all’Inter. Tutto ruoterebbe intorno alle possibili mosse dei nerazzurri e all’eventuale partenza di Hakan Calhanoglu. L’idea di Cassano sul futuro di Lobotka all’Inter. Durante ‘Viva El Futbol’, Antonio Cassano ha parlato del prossimo mercato che potrebbe smuovere gli equilibri in Serie A. L’ex fantasista ha spiegato come secondo lui l’Inter potrebbe muoversi proprio sul profilo del regista del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dal Napoli all’Inter? L’ipotesi trapelata infiamma già il mercato

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, caso De Bruyne: dall’infortunio al mercato, ipotesi addio già a gennaio

Leggi anche: Milan-Inter, è già un derby nel futuro. Minuti ai giovani e innesti dal mercato

Napoli vs Inter | Serie A TIM 2025 | Simulazione della partita di oggi |PES 2021

Una raccolta di contenuti su Dal Napoli

Temi più discussi: Calcio, è morto a 88 anni Rino Marchesi: fu il primo ad allenare Maradona a Napoli; Morto Rino Marchesi, ex tecnico di Napoli, Inter e Juventus: aveva 88 anni; Napoli, rendimento primo e secondo tempo: gli azzurri di Conte soffrono in difesa; Calcio in lutto: è morto Rino Marchesi ex allenatore di Inter, Juventus e Napoli.

Lotta scudetto Inter-Napoli: il calendario, le ultime 4 partite giornata per giornataRaramente l’ultimo turno regala sorprese. Il Napoli ospiterà il Cagliari, ora a +5 dal terzultimo posto, mentre l’Inter andrà a Como, già aritmeticamente salvo. Il calcio è, appunto, imprevedibile, ma ... corriere.it

Ausilio, ds Inter – L’anno scorso con 23 partite in più siamo arrivati a -1 dal Napoli, è un dato di fatto!Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è intervenuto ai microfoni del podcast Colpi da Maestro, dove tra i vari argomenti si è anche soffermato sull'andamento della scorsa stagione, ribadendo i ... mondonapoli.it

Tarallo analizza il gol del Torino: “Milinkovic-Savic poteva fare qualcosa in più” Nel corso della trasmissione PassioNapoli su Radio TuttoNapoli, Luciano Tarallo ha analizzato dal punto di vista tecnico l’azione che ha portato al gol del Torino contro il Napoli, s - facebook.com facebook

#SalDaVinci riceve una maglia celebrativa dal #Napoli poi canta "Per sempre sì": le foto dal #Maradona x.com